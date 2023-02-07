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Giriş Tarihi: 7.2.2023 17:59 Son Güncelleme: 7.2.2023 18:00

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gece saat 04:17’de 7,4 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Malatya ve çevre illerde de çok şiddetli hissedilen deprem sonrası korku, panik ve endişe yaratacak yanlış bilgileri paylaşanlar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Sosyal medyada yanıltıcı bilgiler paylaşan 58 hesap hakkında soruşturma başlatılarak şüphelilerin tespiti ve yakalanması için gerekli talimatlar verildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gece saat 04:17'de 7,7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Malatya ve çevre illere de Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için yoğun çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sosyal medyada korku ve panik havası oluşturan hesaplar için harekete geçildi.

BAŞSAVCILIK YAKALANMALARI İÇİN TALİMAT VERDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada yanıltıcı bilgiler paylaşarak vatandaşları korku ve panik havasına sokan 58 hesap hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, hesap sahibi şüphelilerin tespiti ve yakalanması için yetkili kolluk birimlerine talimat verdi. Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amaçlı paylaşımda bulunan şahısların yakalanmaları için kapsamlı araştırmalar başlatıldı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi
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