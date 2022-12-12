Aralık ayıyla beraber İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı beklentileri oluştu. Yılbaşı öncesinde "İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne zaman kar yağacak?" soruları yanıt ararken gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamalarda. Kasım ayında bazı uzman isimler megakent için Aralık ayını işaret etmişti. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde epey düşmesi bekleniyor. Peki, İstanbul,Ankara ve İzmir'de ne zaman kar yağacak? İşte hava durumu uyarıları ve detaylar.
İSTANBUL' A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'ndeki toplantıya, Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.
Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.
Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.
Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:
"AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz. İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Vali Yerlikaya, bugün il genelinde devlet yolları ve diğer yollarda yapılabilecek işlerin koordinasyonunu konuşacaklarını ifade ederek, "Tüm hazırlıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir kış olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Meteoroloji değerlendirmelerinde İstanbul, Ankara ve İzmir için önümüzdeki 5 gün içerisinde kar yağışı yer almıyor.