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Giriş Tarihi: 19.10.2022 01:01 Son Güncelleme: 19.10.2022 01:21

İstanbul Arnavutköy’de can pazarı! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var...

İstanbul'da feci bir kaza yaşandı. Arnavutköy’de iki otomobilin çarpışması sonucu can pazarının yaşandığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

İHA
İstanbul Arnavutköy’de can pazarı! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var...

Kaza, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Utku Muharrem Kerman kontrolündeki 34 DTM 59 plakalı otomobil ile Ekrem Genç kontrolündeki 14 EK 334 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 14 EK 334 plakalı otomobilin sürücüsü Ekrem Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan araçlarda sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye eri bir yaralıyı sırtında ambulansa taşıdı.

FECİ KAZA: 2 ÖLÜ 7 YARALI!

Yaralılardan U.M.K, A.D, M.E.G, E.G, F.G, M.G, ve Utku Agocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Utku Agocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARALILARIN DURUMU AĞIR!

Diğer 7 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol Sultangazi istikametine tamamen trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.

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İstanbul Arnavutköy’de can pazarı! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var...
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