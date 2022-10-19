İstanbul Arnavutköy’de can pazarı! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var...

FECİ KAZA: 2 ÖLÜ 7 YARALI!

Yaralılardan U.M.K, A.D, M.E.G, E.G, F.G, M.G, ve Utku Agocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Utku Agocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.