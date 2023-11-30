İstanbul Arnavutköy’de dehşet: Duraktaki kadına kurşun yağdırdı!

Bir süre Ayten Gülerce ile konuşan Zeki Avşar daha sonra belinden çıkardığı silahla Gülerce'ye 2 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası yoldan geçen bir minibüsle hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ederken saldırıyı gerçekleştiren Zeki Avşar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece kartalları tarafından yaşadığı evin yakınında yakalanarak göz altına alındı. Öte yandan saldırı anı ve sonrasında otobüs durağına gelen Ayten Gülerce'nin kızı Bahar Gülerce'nin yaşadığı panik anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.