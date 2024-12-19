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Giriş Tarihi: 19.12.2024 13:25 Son Güncelleme: 19.12.2024 13:30

İstanbul Arnavutköy'de feci olay: 77 yaşındaki Nevzat Özcan tankerin altında kalarak can verdi!

İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan Nevzat Özcan (77) tankerin altında kalarak hayatını kaybetti. Şoför gözaltına alınırken Özcan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

DHA
İstanbul Arnavutköy’de feci olay: 77 yaşındaki Nevzat Özcan tankerin altında kalarak can verdi!

Kaza, saat 14.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Pazar alışverişi yapan Nevzat Özcan eve dönmek için yürümeye başladı. Bu sırada seyir halinde olan şoför Recep Baz yönetimindeki 41 AHA 723 plakalı tanker yolun karşısına geçmeye çalışan Özcan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan, tankerin altında kalarak bir süre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Özcan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tanker şoförü Recep Baz polis ekipler tarafından gözaltına alındı

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İstanbul Arnavutköy'de feci olay: 77 yaşındaki Nevzat Özcan tankerin altında kalarak can verdi!
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