İstanbul Avcılar’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 7 kişi yaralı!

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Üniversite Mahallesi'nde Avcılar Mezarlığı yanındaki kavşakta meydana geldi. Esenyurt'tan Avcılar'daki durağa gelen Yunus S. yönetimindeki 34 M 5559 plakalı yolcu minibüsü, kavşağa Avcılar yönünden gelen Sevilay Dikmen yönetimindeki 34 JB 6838 plakalı otomobile yandan çarparak devirdi.
Kazada, otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi ile minibüsteki 2 yolcu yaralandı. Çevredekiler tarafından otomobil lastikleri üzerine çevrilirken, itfaiye ile sağlık ekipleri yaralıları ambulansa aldı.