İSTANBUL- Avcılar’da polisten kaçan şüphelinin ağaca çarparak yakalandığı anlar kamerada

Merkez Mahallesi'nde, otomobili ile ters yöne giren A.Y., bir taksiye ve ağaca çarparak durabildi. Burada polisler tarafından yakalanarak ekip aracına alınan A.Y.'nin yüksek promilde alkollü olduğu belirlendi. Yapılan incelemede çok sayıda suç kaydının da bulunduğu belirlenen alkollü sürücü A.Y., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.