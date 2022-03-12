İstanbul Aybar’ın etkisine girdi

Yurt genelinde devam eden kar yağışı İstanbul’da dün öğleden sonra etkili oldu. Yoğun yağışlar kazalara yol açarken, Bitlis’te park halindeki araçların üzerine çığ düştü
İstanbul'da kar yağışı dün de etkisini gösterdi. Beklenen Aybar kar fırtınası akşam saatlerine doğru Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'daki ana arterlerde etkisini gösterdi. Bazı ilçelerde kuvvetli fırtına yaşandı. Özellikle saat 18.00'den sonra şiddetini artıran kar yağışı megakentin ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 TIR, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kocaeli'den İstanbul istikametine TIR ve kamyonların geçişine de yasaklama getirildi.
İETT OTOBÜSLERİ YOLDA KALDI
İstanbul Boğazı'nda ise görüş mesafesi sıfıra indi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşandı. Üsküdar Küplüce'de, Başakşehir 4. Etap'ta ve Sarıyer'in Bahçeköy Mahallesi'ndeki orman yolunda İETT otobüsleri yolda kaldı. Vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etti. Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi 5. Sokak'ta bir taksi, kayarak iki katlı evin merdivenlerine çarptı. Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Alibeyköy Cep Otogarı'nda otobüs çıkışları durduruldu.
S. GÖKÇEN'DE YÜZDE 30 UÇUŞ IPTALI
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, bugün 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verildiği bildirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü de İstanbul Havalimanı'ndan dün planlanan 591 uçuştan 522'sinin alınan önlemler neticesinde aksama yaşanmadan gerçekleştirildiğini bildirdi.
BOMONTİ TÜNELİ'Nİ YÜRÜYEREK GEÇTİLER
Kağıthane-Bomonti tüneli çıkışlarında araçlar mahsur kaldı. Trafik kilitlenirken sürücüler kontak kapattı. Servis ve otobüslerden inen vatandaşlar çareyi yürümekte buldu. Kayan otomobillere diğer araçların sürücüleri yardım etmeye çalıştı. Yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yapılmadığı görüldü.