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Giriş Tarihi: 3.12.2024 18:35

İstanbul- Bahçelievler'de polisin bacağından vurduğu şüpheli DEAŞ üyesi çıktı

Bahçelievler'de polis ekiplerine bıçak çektiği için bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Evren Cebeci'nin DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı ortaya çıktı.

DHA
İstanbul- Bahçelievler’de polisin bacağından vurduğu şüpheli DEAŞ üyesi çıktı

Şirinevler Meydanı'nda polis ekipleri durumundan şüphelendiği kişiyi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. İsminin Evren Cebeci olduğu öğrenilen şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçarak D-100 Karayoluna girdi. Polis ekiplerinin kovaladığı Cebeci, poşetinde bulunan torpilleri karayoluna attı. Bıçak çeken şüpheli polis ekipleri tarafından bacağından vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cebeci'nin taşıdığı poşette çakmak tüpüne bağlı pürmüz, çok sayıda torpil, alüminyüm folyoya sarılı nevi olmayan materyal ve bıçak olduğun belirlendi. Şüphelinin akıl hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmasına kararı verilirken DEAŞ terör örgütü üyeliğinden aranmasının bulunduğu öğrenildi.

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İstanbul- Bahçelievler'de polisin bacağından vurduğu şüpheli DEAŞ üyesi çıktı
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