İstanbul Başkonsolosu Buravov: Filistinlilerin yeri Filistin toprağıdır

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Ukrayna savaşının 3.yılı ve küresel gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Buravov, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırarak Rusya'ya karşı ileri karakol haline getirdiğini savundu.

ADİL BİR BARIŞ TEKLİFİ GELMEDİ

Rusya'nın müzakere sürecine açık olduğunu ancak çözümün Ukrayna'nın askeri gücünün sınırlandırılması ve tarafsız statüye geçmesiyle mümkün olabileceğini belirten Buravov, ABD'nin Ukrayna krizindeki rolünün yeni yönetimin yaklaşımına bağlı olacağını ifade etti. Rus diplomat, Rusya'nın müzakere sürecine hiçbir zaman kapıyı kapatmadığını ancak Ukrayna'nın tarafsız ve askerden arındırılmış bir statüye sahip olması gerektiğini belirterek, Batı'nın bugüne kadar adil bir barış teklifine yanaşmadığını dile getirdi. Moskova'nın Suriye'de ortaya çıkan yeni koşullarda Şam'la ilişkileri yeniden tesis etmek istediğini söyleyen Buravov, "Rusya, Suriye halkının hayatının ve refahının arttırılması için yardımcı olmaya hazırdır" dedi.

TRUMP'IN GAZZE PLANINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" planı hakkında konuşan Andrey Buravov, "Filistinlilerin kendi topraklarından başka ülkelere gönderilmesiyle ilgili planların kabul edilmez olduğunu düşünüyoruz. Filistinlilerin yeri Filistin'in bulunduğu bölgedir. Filistin devletinin kurulmasının bir 'gereklilik' olduğunu söylüyoruz" dedi. Rus diplomat, 1967'de kabul edilen iki devletli çözümün uygulanmamasının Filistin halkını zor durumda bıraktığını ve İsrail'in son hamleleriyle durumun daha da kötüleştiğini belirtti.