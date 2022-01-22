İstanbul beyaza büründü

İSTANBUL'DA önceki gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kent geneli gibi Kartal Aydos Ormanı da beyaza büründü. Sabah işine gitmek isteyen bazı vatandaşlar, karla örtülü araçlarını temizlerken, bazıları da yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının önümüzdeki günlerde aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Bu arada Türk Hava Yolları, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün gerçekleştireceği 31 seferini tedbir amaçlı olarak iptal etti.