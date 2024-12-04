İstanbul Beylikdüzü’nde yol çöktü: Kamyon içine düştü!

Olay, saat 14.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, altyapı çalışmasının yürütüldüğü cadde üzerinde yolda çökme meydana geldi.

Beylikdüzü'nde İSKİ'nin çalışması sırasında yol çöktü, hafriyat kamyonu devrildi | Video

O esnada yolda çalışmalarını sürdüren 34 GF 4291 plakalı hafriyat kamyonu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.