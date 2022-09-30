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Giriş Tarihi: 30.9.2022 22:34

İstanbul Beyoğlu’nda otomobil alevlere teslim oldu

Beyoğlu, D-100 Karayolu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

DHA
İstanbul Beyoğlu’nda otomobil alevlere teslim oldu

Yangın, D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışında saat 20.15 sıralarında çıktı. Zafer Ümit Konuk kullandığı (25) 34 DKY 173 plakalı otomobille Mecidiyeköy yönüne ilerlediği sırada, araçtan yanık kokusu geldiğini fark etti. Konuk, yanık kokusunun kaynağını öğrenmek için sağa yanaşacağı sırada, otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangın tüpünü alarak müdahale etmek isteyen Zafer Ümit Konuk'un, tüm çabalarına rağmen yangın kısa sürede büyüdü. Otomobil alev topuna dönerken, çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, içi tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Haliç Köprüsü'nden Mecidiyeköy'e gidiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Yanan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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İstanbul Beyoğlu’nda otomobil alevlere teslim oldu
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