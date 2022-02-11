Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü
Giriş Tarihi: 11.2.2022 14:40 Son Güncelleme: 11.2.2022 15:25

İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü

İHA
İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü

İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan manzara vatandaşları adeta mest ederken, eşsiz güzellik dron ile havadan görüntülendi.

Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi kartpostallık görüntüler oluşturunca vatandaşlar adeta mest oldu. Boğazın turkuaza bürünmüş hali ise havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde boğazın eşsiz manzarasını izleyenler adeta hayran kaldı.




İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü | Video




Yurtdışından Türkiye'ye gezmek için gelen çift manzaranın keyfini çıkardı. Senede 2 defa Boğaz'a geldiklerini ifade eden Ömer Akın, "Biz Hollanda'da yaşıyoruz. Senede 2 defa buraya eşimle gelip 2 -3 saat turlarız. Muhteşem bir manzara. Yalnız tek üzüldüğüm sahil hep denizanası ile dolmuş. Bence ters giden bir şeyler var. Bu güzelliğimizi iyi kullanmalıyız yıpratmamalıyız" şeklinde konuştu.

Manzaranın keyfini çıkardığını dile getiren Fatma Doğan Akın ise "İstanbul çok güzel bir yer. Gelip buranın tertemiz havasını alıp Avrupa'ya geri gitmek çok güzel. Şu an manzara muhteşem" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Dönmez'den elektrik ve doğal gaz faturası açıklaması! Hane başı yıllık 5 bin lira destek
Son dakika | İsrailli iş adamına suikastı MİT önledi! Siyasi kriz tuzağı böyle bozuldu
Son dakika haberi | Çiftçilere gübre desteği: Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim
Sadrazam'ın 100 milyonluk mirası mezarları açtırdı
İşte Türkiye ve Avrupa’da elektrik ve doğal gaz fiyatlarının karşılaştırılması
Boşanma haberleri sonrası Buse Varol'dan imalı paylaşım! Alişan'a o şarkıyı gönderdi : O deli aşık mazide kaldı...
CHP, Bilecik'e kabusu yaşatıyor! Önce paraları sömürdüler şimdi de halkın sağlığına göz diktiler
Hablemitoğlu suikastının şifreleri FETÖ'nün dergisinde
Sosyeteyi sarsan suçlama! Mehmet Gazioğlu’nun eşi Müge Gazioğlu: Kocamı sevgilisi öldürmüş olabilir
Çiftçiye gübre ve mazot desteği
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Boğazı turkuaz rengine büründü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA