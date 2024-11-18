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Giriş Tarihi: 18.11.2024 10:49 Son Güncelleme: 18.11.2024 10:53

İstanbul Boğazı yine bir tehlike atlattı

İstanbu Boğazı yine bir tanker ve gemi faciasını kılpayı atlattı. Rusya'dan Kocaeli'ye gitmekte olan Nazan isimli 114 metre boyundaki tankerin dümeninin kilitlenmesi nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Tanker, yapılan kurtarma çalışmalarının ardından Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletilirken, boğazdaki gemi trafiği çift yönlü açıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Boğazı yine bir tehlike atlattı

Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken Kandilli açıklarında dümeni kilitlenen Nazan isimli 114 metre boyundaki tanker nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yaşayan NAZAN isimli 114 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-7 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

TANKER AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ

İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmasına neden olan 114 metre boyundaki Nazan isimli tanker için yapılan kurtarma çalışmaları sonrasında demir atan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekildi. Çift yönde ve geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 00.50 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açıldı.

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İstanbul Boğazı yine bir tehlike atlattı
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