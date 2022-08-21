İstanbul Boğazı’na atık döken gemilere rekor ceza!

Denizleri korumak adına yapılan çalışmalarla da, boğazı transit geçiş olarak kullanan veya limana yanaşan gemilerden yılda ortalama 200 bin metreküp petrol, bulaşmış atık, pis su, çöp ve baca gazı filtrasyon atıkları toplanıyor. Mavi sularda gerçekleştirilen bu çalışmalar, havadan görüntülendi.

BİR LİTRE YAĞ MİLYON METREKÜP SUYU KİRLETİYOR, MÜSİLAJ İÇİN BİR TEHDİT



Çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) yürütüyor.

Denizi kirleten gemilere cezaler kesilirken koruma amaçlı olarak gemilerdeki çöpler de toplanıyor. Bir litre atık yağın milyon metreküp suyu kirleteceğine dikkat çeken İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, bu atıkların kirliliğin ötesinde ekosisteme de ciddi zarar verdiğini ifade etti. Erdinçler, "Canlıların yaşamını da etkiliyor. Diğer taraftan Marmara Denizi'nin çok hassas bir noktaya geldiğini hepimiz geçen yıl son derece ciddi ve acı bir şekilde deneyimledik. Bu atıklar müsilajı oldukça etkiliyor. Petrol türevi atıklar dışında pis su dediğimiz atık sular, atık yağlar var ve katı atıklar var. Bunun yanı sıra sintine ve slaç maddeleri alıyoruz. Özellikle atık yakacak fabrikalar bunlar çoğu zaman çimento fabrikaları oluyor, enerji geri kazanılıp ek yakıt olarak fabrikalarda kullanılıyorlar" dedi.