Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Boğazı'nda arıza nedeniyle askıya alınan gemi trafiği yeniden başladı
Giriş Tarihi: 3.9.2022 08:47

İstanbul Boğazı'nda arıza nedeniyle askıya alınan gemi trafiği yeniden başladı

İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken arıza yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği yeniden başladı.

İstanbul Boğazı’nda arıza nedeniyle askıya alınan gemi trafiği yeniden başladı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kandilli'de makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 römorkörümüz ile KEGM-5 botumuz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı."

Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarıyla 107 metre boyundaki kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonu ve kılavuz kaptan eşliğinde Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 08.30 itibarıyla yeniden başladığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjan nasıl öğrenilir?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 450 TL - 600 TL Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Son dakika: Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı
Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, ne zamana kadar sürüyor, ne kadar? Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı e devlet
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! HDP'li Semra Güzel yakalandı: İşte ilk fotoğrafı...
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
SON DAKİKA HABERİ! Akaryakıta çifte indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Aile Destek Programı 2022 başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Paketi ödemeleri güncel durum
KYK yurt sonuçları tıkla ve hemen sorgula! 2022 e-Devlet KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?
Son Dakika! Başkan Erdoğan'dan çok net 2023 mesajı: Önümüze çıkan her oyunu bozacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Boğazı'nda arıza nedeniyle askıya alınan gemi trafiği yeniden başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA