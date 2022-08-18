Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Boğazında arıza yapan gemi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 18.8.2022 11:38

İstanbul Boğazında arıza yapan gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda sun Unicorn adlı gemi makine arızası verdi. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma ekiplerince Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Boğazında arıza yapan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında makine arızası yaşayan Sun Unicorn isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, Kurtarma-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle sevk edildi" denildi.

GEMİ KURTARILDI

Ekiplerin çalışmalarının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden, "SUN UNICORN isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-7 Römorkörümüz refakatinde emniyete alınarak Türkeli Demir Sahası'nda demirletildi" açıklaması yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 18 Ağustos 2022 Perşembe: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde ne zaman yatacak?
MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
Son dakika: HDP'nin iç tüzüğü Kandil'de yazıldı! SABAH, HDP kapatma davasına delil olacak çok önemli ifadeye ulaştı
Emekli promosyon ücretleri ne kadar, ne zaman ödenecek? 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı
SON DAKİKA: RTÜK'ten Netflix ve Spotify kararı
Dünyanın gözü Lviv'deki zirvede! Masada barış adımları da var
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu 2022 yayımlandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Boğazında arıza yapan gemi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA