İstanbul Boğazında arıza yapan gemi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında makine arızası yaşayan Sun Unicorn isimli 99 metre boyundaki kargo gemisi için, Kurtarma-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle sevk edildi" denildi.
GEMİ KURTARILDI
Ekiplerin çalışmalarının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden, "SUN UNICORN isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-7 Römorkörümüz refakatinde emniyete alınarak Türkeli Demir Sahası'nda demirletildi" açıklaması yapıldı.