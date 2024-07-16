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Giriş Tarihi: 16.7.2024 10:54 Son Güncelleme: 16.7.2024 11:03

İstanbul boğazında arızalanan kuru yük gemisi sürüklenirken kurtarıldı

İstanbul Boğazında Kocaeli’den Romanya'ya seyir halindeyken Umuryeri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 178 metre uzunluğundaki 'Oskano 35' isimli gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul boğazında arızalanan kuru yük gemisi sürüklenirken kurtarıldı

Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken, bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kurtarıldı.

Olayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "OS Kano 35 isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda KURTARMA-10 römorkörümüz yedeğinde kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-7 römorkörümüz ve KEGM-8 botumuz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.

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İstanbul boğazında arızalanan kuru yük gemisi sürüklenirken kurtarıldı
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