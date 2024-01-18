İstanbul boğazında balıkçılar erkek cesedi buldu

Sarıyer Büyükdere açıklarında balıkçılar boğazda avlanırken suyun yüzeyinde bir cesedin olduğunu fark etti. Balıkçıların polise haber vermesi üzerine deniz polisi tarafından olay yerine dalgıçlar sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından yapılan aramada denizdeki cesedin erkek şahısa ait olduğu belirlendi. Kıyı Emniyeti botuna alınan ceset sahile getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki incelemeler tamamlandıktan sonra cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.