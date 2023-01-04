İstanbul Boğazı’nda denizanası istilası

İstanbul Boğazı denizanalarıyla doldu. Sarıyer sahili büyüklü küçüklü denizanalarıyla beyaza büründü. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi denizanalarıyla kaplandı. Denizanalarını görenler hayrete düştü. Çevre sakinleri, denizanalarının denizdeki yoğun kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söyledi. Sahili beyaza bürüyen denizanaları havadan görüntülendi. Sahile gezmeye gelen Kemal Boz, "Sahiller pislik dolu ama denizanaları neden geliyor onu bilmiyorum. Yalnız denizi değil, bütün çevremizi temiz tutmalıyız" dedi.