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Giriş Tarihi: 1.9.2022 21:51 Son Güncelleme: 1.9.2022 21:56

İstanbul Boğazında korkutan anlar: Gemi karaya oturdu

İstanbul Boğazı 'nda kargo gemisi dümen arızası nedeniyle karaya oturdu.

İstanbul Boğazında korkutan anlar: Gemi karaya oturdu

Ukrayna'dan İstanbul'a gelen 173 metre boyundaki LADY ZEHMA adlı karko gemisi Bebek kıyılarına geldiğinde dümeni arızalandı. Acil demir atan gemi karaya oturdu. Geminin kıyıya 100 metre kala durduğu öğrendildi. Çok sayıda kurtarma gemisi bölgeye sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Mürürlüğü olay ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada , " Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu'na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi" denildi.

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İstanbul Boğazında korkutan anlar: Gemi karaya oturdu
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