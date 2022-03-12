İstanbul Boğazında korkutan olay! Dümeni kilitlenen yakıt tankeri kıyıya metreler kala durabildi

Geminin yardım istemesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ve Kurtarma-11 römorkörleriyle KEGM-3 botu gemiye müdahale etti. Gemi arızanın giderilmesi için Ahırkapı açıklarına çekildi.