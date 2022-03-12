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Giriş Tarihi: 12.3.2022 13:24

İstanbul Boğazında korkutan olay! Dümeni kilitlenen yakıt tankeri kıyıya metreler kala durabildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Boğazında korkutan olay! Dümeni kilitlenen yakıt tankeri kıyıya metreler kala durabildi

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kitlenen Liberia bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazında korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kıyıya doğru sürüklenen yakıt tankeri demir atılarak kıyıya metreler kala durabildi.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren Liberia Bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, Kuruçeşme 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kitlendi. Bir süre sürüklenen gemi, köprü altında demir attı.

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülere yansıyan geminin sürüklenme anlarında Kuruçeşme 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altına doğru korna çalarak sürüklenirken yaşanan panik yer aldı.

Geminin yardım istemesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ve Kurtarma-11 römorkörleriyle KEGM-3 botu gemiye müdahale etti. Gemi arızanın giderilmesi için Ahırkapı açıklarına çekildi.

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İstanbul Boğazında korkutan olay! Dümeni kilitlenen yakıt tankeri kıyıya metreler kala durabildi
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