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Giriş Tarihi: 25.3.2023 16:02 Son Güncelleme: 25.3.2023 16:14

İstanbul Boğazı'nda sis bastı deniz seferleri iptal oldu

İstanbul Boğazı'nda öğle saatlerine doğru yoğun sis etkili oldu. İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesi sıfıra düşünce deniz seferleri iptal oldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Boğazı’nda sis bastı deniz seferleri iptal oldu

Beşiktaş İskelesinin olduğu alanda aniden sis etkili oldu. Sabah saatlerinde güneşli ve açık hava etkili olurken öğle saat 14.00 sıralarına doğru İstanbul Boğazını bir anda sis bastı. İstanbul Boğazında başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Beşiktaş bölgesinden başlayan sis kentin üst kısımlarına doğru etkisini sürdürdü.

Özellikle İstanbul Boğazı'nın Üsküdar, Beşiktaş ve Eminönü tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde de düşüş yaşandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini çift yönlü olarak sis dağılmıncaya kadar askıya aldı.

Beşiktaş'ta 14.30'da işleyen şehir hatları vapurları sisin kısa sürede yoğunlaşması ile birlikte seferlerini durdurduklarını anons ettiler. Beşiktaş'tan Anadolu yakasına geçmek için iskeleye gelen vatandaşlar sisin dağılmasını beklediler.

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İstanbul Boğazı'nda sis bastı deniz seferleri iptal oldu
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