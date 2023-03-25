İstanbul Boğazı’nda sis bastı deniz seferleri iptal oldu

Beşiktaş İskelesinin olduğu alanda aniden sis etkili oldu. Sabah saatlerinde güneşli ve açık hava etkili olurken öğle saat 14.00 sıralarına doğru İstanbul Boğazını bir anda sis bastı. İstanbul Boğazında başlayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Beşiktaş bölgesinden başlayan sis kentin üst kısımlarına doğru etkisini sürdürdü.