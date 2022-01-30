İstanbul Boğazı’nda sisli manzara büyüledi

İstanbul Boğazı ve çevresini kaplayan sis bulutları deniz ulaşımında görüş mesafesini olumsuz etkilese de görsel açıdan pekçok noktada keyif dolu manzaralar sundu.
Beykoz Karlıtepe mevkiinde de megakentin doyumsuz güzelliği, kar ve sis birlikteliğiyle göz kamaştırdı.
Gökyüzünde oluşan sis bulutları âdeta pamuk dolu bir havuzu andırdı.
Boğaz'da etkili olan sis, öğle saatlerinden itibarın etkisini kaybetmeye başladı.
1 derece sıcaklığın hissedildiği İstanbul'da uzmanlar, sabah saatlerinde oluşan buzlanma ve don olayına karşı sürücüleri ve yayaları uyardı.