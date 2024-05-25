İstanbul boğazında yine bir tanker faciası ucuz atlatıldı

Rusya'dan Mersin'e seyir halindeyken Osaka isimli 183 metre boyundaki 40 696 ton petrol ürünü yüklü tanker Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklendi. Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız refakatinde, Kurtarma-7, Kurtarma-10 ve Kurtarma-11 römorkörleri tarafından çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
PETROL YÜKLÜ TANKERE 3 SAATLİK MÜDAHALE
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada,"Rusya'dan Mersin'e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen OSAKA isimli 183 metre boyundaki 40696 ton petrol ürünü yüklü tanker römorkörlerimizce anında müdahale edilerek emniyete alındı. Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimizce çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.''