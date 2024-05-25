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Giriş Tarihi: 25.5.2024 16:37 Son Güncelleme: 25.5.2024 17:46

İstanbul boğazında yine bir tanker faciası ucuz atlatıldı

İstanbul boğazı yine bir tanker faciasını kılpayı atlattı. Rusya’dan Mersin'e seyir halinde olan 40 bin 696 ton petrol ürünü yüklü tanker dümen arızasıyla Hayrdarpaşa açıklarında karaya sürüklendi. Gemi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü römorkörleriyle Küçükçekmece Demir Sahası'na demirletildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul boğazında yine bir tanker faciası ucuz atlatıldı

Rusya'dan Mersin'e seyir halindeyken Osaka isimli 183 metre boyundaki 40 696 ton petrol ürünü yüklü tanker Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklendi. Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız refakatinde, Kurtarma-7, Kurtarma-10 ve Kurtarma-11 römorkörleri tarafından çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

PETROL YÜKLÜ TANKERE 3 SAATLİK MÜDAHALE

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada,"Rusya'dan Mersin'e seyir halindeyken Haydarpaşa açıklarında dümen arızası nedeniyle karaya sürüklenen OSAKA isimli 183 metre boyundaki 40696 ton petrol ürünü yüklü tanker römorkörlerimizce anında müdahale edilerek emniyete alındı. Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimizce çekilerek Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.''

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İstanbul boğazında yine bir tanker faciası ucuz atlatıldı
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