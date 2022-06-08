İstanbul Boğazı’ndaki çöpler kıyıya vurdu... Vatandaş kokudan sahilde duramaz hale geldi

İstanbul Boğazı'nın turizm açısından önemli noktalarından birisi olan Ortaköy'de havaların ısınması ile birlikte kötü kokular yayılmaya başlandı.
İstanbul Boğazına dökülen pislikler kanalizasyon atıkları ve teknelerden boşaltılan atıklar nedeniyle Ortaköy sahili zaman zaman çöp yığınları nedeniyle çirkin görüntü oluştururken çöple birlikte etrafa kötü kokularda yayılmaya başladı.
İstanbul Boğazının önemli noktalarından olan Ortaköy iskelesinin bulunduğu noktada biriken pisliklerin özellikle sıcak geçen yaz günlerinde temizlenmesi ve denize atılan atıkların engellenmesini isteyen vatandaşlar özellikle İBB ve Beşiktaş Belediye yetkililerinin kötü kokunun kaynaklandığı noktaları tespit ederek önlem almalarını istediler.