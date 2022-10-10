Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Boğazı'nın güneyinde arızalanan yük gemisi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 10.10.2022 17:58

İstanbul Boğazı'nın güneyinde arızalanan yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan Valerio isimli dökme yük gemisi kurtarılarak, Küçükçekmece Demir Sahası'na demirletildi.

AA
İstanbul Boğazı’nın güneyinde arızalanan yük gemisi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamada, "Makine arızası yapan Valerio isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ve Kurtarma-9 römorkörümüz refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." bilgisine yer verildi.

İskenderun'dan İstanbul'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 165 metre boyundaki Valerio isimli dökme yük gemisi için KEGM'ye bağlı Kılavuz Kaptan ve Kurtarma-9 römorkörleri gemiye yönlendirilmiş ve kurtarılma çalışması başlatılmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Sicil affı geliyor: 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak
Son dakika | İBB aracında 144 kilo uyuşturucu yakalandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 mesajı: En uygun rakama çıkaracağız
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri 2022-2023: GSB ile KYK başvuruları ne zaman başlayacak?
Son dakika: İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama! Vali acı haberi duyurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika | Kremlin'den Türkiye açıklaması: Putin, Erdoğan ile ev sahipliği teklifini görüşebilir
TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet üzerinden bugün açılıyor! TOKİ arsa başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
Sözleşmeliye kadro konusunda flaş gelişme! Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, son durum ne?
KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları yayınlandı! ÖSYM AİS ile 2022 KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF görüntüle!
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Boğazı'nın güneyinde arızalanan yük gemisi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA