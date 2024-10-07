İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde duygusal devir teslim töreni

Yargıtay'da 16 ismin emekliye ayrılmasının ardından 8 yeni isim Yargıtay üyeliğine seçildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda yapılan Genel Kurul toplantısının ardından Yargıtay üyeliğine seçilen isimlerden biri de yaklaşık 7 yıldır İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı görevini yapan Murat Boylu'ydu. Makam odasında yapılan devir teslim töreninde konuşan Yargıtay üyesi Murat Boylu, "27 Temmuz 2018'de almış olduğum emaneti şimdi ehline teslim etmenin rahatlığını yaşıyorum. Kıymetli başkanıma başarılar diliyorum. Çok rahatım çünkü emek verdiğim elimden geldiği kadar hizmet ettiğim adliyemizi bundan sonra daha iyi bir noktaya getireceğinden hiç şüphem olmayan çok kıymetli kardeşim, dostum Hazar Turan Alim'in bu görevi layıkıyla yerine getireceğinden hiç şüphem yoktur" dedi.

"BAŞKAN BOYLU'DAN DEVARALMAK AYRI BİR SORUMLULUK"

Yargı camiasına kattığı emekleri için Yargıtay üyesi Murat Boylu'ya teşekkür eden ve yeni görevinde başarılar dileyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Alim Turan, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı koltuğuna oturmak zor ama koltuğu kimden devraldığınız çok daha önemli. Herhangi birisinden değil, gerçekten tanımaktan onur duyduğumuz bütün yargı camiasının ortak kanaatte buluştuğu Murat Boylu Bey gibi kıymetli, hakka hukuka sonuna kadar riayet eden, meslektaşlarının sorununu kendi sorunları gibi gören ve çözüm arayan bir beyefendiden bu görevi devralmak benim için ayrı bir sorumluluk" diye konuştu.

BAŞSAVCI SARIHAN'DAN DUYGUSAL KONUŞMA

Makam odasındaki devir teslim töreninin ardından adliyenin A Blok zemin katındaki atrium salonunda uğurlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Komisyon üyesi Nihat Zincirli, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'ün yanı sıra Başsavcı Vekilleri, adliyedeki Başkan, üye, Cumhuriyet Savcıları ile çok sayıda adliye personeli katıldı. Törende ilk konuşmayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan yaptı. Başsavcı Sarıhan yeni Başkan Turan'a ve yeni atamaları yapılan diğer meslektaşlarına başlarılar diyerek başladığı konuşmasında, "Dostluk arkadaşlık üzerine yazılmış çok sözler vardır. Dost yeri gelir gıda gibidir, ilaç gibidir. Acı günlerinizde size sımsıkı sarılan, omuzlarınızda gözyaşı akıtan bir dostunuz acınızı paylaşır. Mutlu günlerinizde de size sarılıp sevincini yansıtan dostunuz ile coşkunuzu paylaşır, sevincinizi artırırsınız.

Şuan uğurlamak üzere toplandığımız Başkanlarımız da işte böyle dostlardandır. Sayın Başkanlarımızla Bölge Adliye Mahkemesi çatısı altında 6 yıl 2 ay kadar bir süre omuz omuza görev yaptık. Kendileri hak ve adaletin tecellisi noktasında uzun yıllar hizmet ettiler. Özelde konuşmak gerekirse 2018 yaz kararnamesi ile Bölge Adliye Mahkemesi'ne birlikte atandığımız sayın Murat Boylu Başkanıma huzurlarınızda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İlk günden itibaren Bölge Adliye Mahkemelerinin tarihinin oluşumunda karşılaşılan sorunlara ve çözüm yöntemlerine katkıları, sıkıntıları güler yüzlü ve akılcı yaklaşımlarla giderdiği, pozitif ve objektif davranışları ile siz kıymetli meslektaşlarımıza huzurlu bir çalışma ortamı sağladığı, çok iyi bir hukukçu, idareci, aile babası ve iyi bir insan olduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Mümtaz kişiliği, idareciliği ve hukukçuluğunun yanında şair ruhlu sayın Başkanımız Murat Boylu bu kürsüden hepimize okuduğu şiirlerini hepimiz özleyeceğiz. Lütfedip kırmazsa son bir şiir dinlemek hepimizi ziyadesi ile mutlu edecektir" dedi. Salondan Başsavcı Sarıhan'ın konuşmasına alkışlar eşliğinde teşekkür edildi.

BAŞKAN TURAN: SİZİNLE BİR ARADA OLMAKTAN AYRICA ONUR VE GURUR DUYUYORUM

Başsavcı Sarıhan'ın konuşmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Alim Turan kürsüye geldi. Başkan Turan, "Bugün karmaşık duygular içindeyim o yüzden konuşmamla ilgili anlayış göstermenizi istirham ediyorum. 1 Eylül 2023 tarihinde sadece 1 yıl kadar önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne veda ederek Bakırköy Adliyesi'ne geçtim. Kuruluşundan itibaren Başkanlığını yürüttüğüm 4. Ceza Dairesi'nden ayrıldım. Gelişmeler bizi çok kıymetli Başkanım Murat Boylu'nun koltuğunu devralmaya getirdi. Bu göreve atanmak ve burada sizinle tekrar yargı hizmetlerinin yürütülmesinde çaba göstermek yeteri kadar büyük bir yük, omuzlarımızda ağırlığını hissediyoruz. Ancak Murat Boylu Başkanımdan bu görevi almak ilave bir yük. Kendisini her zaman meslektaşlarına gösterdiği nezaketle, sağduyusuyla hakkaniyetle anacağız" dedi. Başsavcı Metin Sarıhan'ın şiirle ilgili cümlesi için de, "Metin Başsavcımın beklentileri yüksek, derhal şiir öğrenmeye başlıyorum. Murat Boylu Başkanım kadar güzel okuyamayız belki ama mecburen öğreneceğiz" şeklinde esprili bir konuşma yapan Başkan Turan'a salondakiler güler yüzleriyle eşlik etti. Başkan Turan konuşmasının devamında, "Tekrar sizinle bir arada olmaktan ayrıca onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

YARGITAY ÜYESİ BOYLU: AYRIM YAPMADAN KAPIMI, GÖNLÜMÜ HERKESE AÇIK TUTMAYA ÇALIŞTIM

Yargıtay üyesi Murat Boylu ise adliyedeki kürsüde çok konuşma yaptığını, şimdi en son ve en zor konuşmayı yapmak üzere kürsüde olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Yargıtay üyeliğine seçilmeyi kendisinin talep etmiş olduğunu ancak seçildiğini öğrendiğinde içine garip bir hüzün de çöktüğünü belirten Boylu, "Hayırlı olsun demek için gelen arkadaşlarla konuşamadım, boğazım düğümlendi. Görevde kaldığım 6 yıl 2 ay 5 günlük süre içinde elimden geldiği, dilimin döndüğü, aklımın erdiği kadarıyla sorunlarımıza çözüm bulmaya gayret ettim. Hiçbir ayrım yapmadan kapımı ve gönlümü herkese açık tutmaya çalıştım. Bir meslektaşınız, arkadaşınız, kardeşiniz olarak hukuku incitecek, başınızı öne eğdirecek hiçbir iş ve eylemin içinde bulunmadım. Atandığımda 60 olan daire sayımız şuanda 98 daireye çıkarıldı. Yeni atanan Hazar Turan Alim Başkanıma adliyemizi bulunduğu yerden daha ileri noktaya götüreceği hususunda en ufak bir şüphem yoktur. Çalışkanlığı, müstesna kişiliği ile bu onurlu görevi layıkıyla icra edeceği hususunda inancım tamdır" dedi.

YARGITAY ÜYESİ BOYLU'DAN DUYGU YÜKLÜ, DOKUNAKLI SÖZLER

Adliye kurulduğunda Başsavcı Metin Saruhan ile birlikte göreve başladığını belirten Yargıtay üyesi Boylu, Komisyon Üyesi Hüseyin Kılıç'a, daire başkanlarına, hakim ve Cumhuriyet Savcılarına, yazı işleri müdürlerine, katip, mübaşir, hizmetlilere, güvenlik görevlilerine, başkanlık özel kalemde, komisyonda çalışanlara, koruma, şoför, çay ocağında ve sağlık ünitesinde çalışanlara ayrı ayrı teşekkür etti. Konuşmasının devamında, "Son olarak aileme, eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Kendilerini ihmal etmeme rağmen yaptığım görevin hatırına bunu bana hiç hissettirmediler, yüzüme vurmadılar. Her sabah beni uğurlarken 'Yavrum, Allah işlerini rast getirsin, iyi insanlarla karşılaştırsın' diyerek beni dualarla uğurlayan 90 yaşındaki anneme teşekkür ediyorum" dedi. Salondan bu duygusal ve dokunaklı konuşmanın üzerine alkış sesleri yükseldi. Konuşmasının devamında Yargıtay üyesi Boylu, "Hayatta olan anne babalarınıza hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Yine akşam eve döndüğümde beni karşılayan, daha eve girmeden elimden tutup beni markete götüren, eve dönmeme izin vermeyip çocuk oyun parkına götüren, sonra tahterevallinin bir ucuna oturup, diğer ucuna da beni oturtan, diğer çocukların izlediği, bir tarafta 5 yaşında bir çocuk, diğer tarafta takım elbiseli kravatlı, yakası mendilli bir adam tahterevallide oynuyorlar. Bu zevki bana yaşatan ve bütün stresimi, sıkıntımı izole eden torunum Ahmet Salih'e teşekkür ediyorum" dedi. Yine salondan kuvvetli bir alkış yükseldi. Sözlerine halk ozanı Aşık Veysel'in Dostlar Beni Hatırlasın dizeleriyle son verdi.

Yargıtay üyesi Murat Boylu'nun yanı sıra yine Yargıtay'a atanan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi Başkanı Osman Kiper ile yine daire başkanı olarak görev yaparken Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı olarak atanan Arif Tırıl'a da başarılar dilendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden ayrılan isimlere çiçek, plaket ve hediye takdimi de gerçekleştirildi.