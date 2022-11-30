İstanbul Bungalov Ev Fiyatları – İstanbul’a Yakın Bungalov Evler Nerede Var, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?

İstanbul yakınlarında bungalov evler nerede ve nasıl gidilir sorusunun pek çok yanıtı bulunuyor. Pek çok kampçı İstanbul bungalov ev fiyatları ne kadar diye merak ediyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında sıklıkla tercih edilen bungalov evler, görünüşleriyle de dikkat çekiyor. Bu nedenle hem doğal güzelliğin hem de sakinliğin tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler İstanbul'da bungalov ev nerede var ve İstanbul bungalov ev fiyatları nelerdir sorusunun yanıtını arıyor. Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

İstanbul Bungalov Evler Nereler?

İstanbul içerisinde yer alan bungalov evler sıklıkla araştırılıyor. Şu sıralar popüler olan bungalov evler ve fiyatlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Beykoz ilçesine bağlı Mahmut Şevket Paşa köyü içerisinde yer alan orman içerisinde bungalov evleri bulunuyor.

Kampçıların uğrak noktası arasında yer alan Şile'de denize yakın konaklama yaparken doğayla iç içe bulunabileceğiniz bungalov evler bulunuyor.

Buralarda yer alan işletmelerin bungalov ev konaklama fiyatları ise dönemsel olarak değişiklik gösteriyor. Bu nedenle de kalmak istediğiniz tesisi arayarak fiyat sorgulaması yapabilirsiniz.

İstanbul'a Yakın Bungalov Evler Nereler?

İstanbul'dan biraz daha uzaklaşmak isteyenler için en ideal bungalov evler ve fiyatlarını aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

Sapanca'da restoran ve bungalov olarak hizmet veren bungalov evler, meşe ağaçlarının arasında yer alıyor. Bungalovların bazılarında havuz bile bulunuyor.

Maşukiye'de yer alan bungalovlar, trafikten uzak bir şekilde doğayla iç içe olma imkanı sunuyor.

İstanbul'a yakın olarak bilinen bu bungalov evlerde konaklama fiyatları değişiklik gösteriyor. Konaklama yapmayı düşündüğünüz tarihler için işletmeleri arayarak fiyat bilgisi alabilirsiniz.