İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yeni iş bölümü

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasının ardından iş bölümü de değişti.

Yeni İş bölümüne göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki soruşturmalar ara kararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden İstanbul Adliyesine atanan tecrübeli isim Başsavcıvekili Can Tuncay tarafından yürütülecek. Ayrıca Can Tuncay, Gizli Tanık Koruma Bürosu ve Teknik İşlemler Bürosundan da sorumlu olacak. Yine kararnameyle İstanbul adliyesine görevlendirilen Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Dönmez de Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu olacak. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nuri Ahmet Saraç, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, Muhabere Bürosu, Faili Meçhul Suçlar Soruşturma Bürosu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hacı Hasan Bölükbaşı Basın Suçları Soruşturma Bürosu ve ve Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdurrahman Üşenmez Yetki devri çerçevesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına mal ve hizmet alımları ile ilgili "harcama yetkilisi" olarak görev yapacak. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ercan Devrim Özel Soruşturma Bürosundan sorumlu olurken, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Evliya Çalışkan ve İbrahim Bozkurt Genel Soruşturma Bürolarından sorumlu olarak görev yapacak. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selahattin Kanbur Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosundan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı tüm kalem ve bürolardan sorumlu olurken Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Ali Kurt da Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunun başında olacak.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent Başar Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosundan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Orhan Aydın İlamat ve İnfaz Bürosu, Yakalama Bürosu, Denetimli Serbestlik İşlemleri Bürosundan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent Dinçel İmar Suçları Soruşturma Bürosundan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Doğan, Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Askeri Suçlar Soruşturma Bürosundan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Güngör Karakoç Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosundan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Akın Çiçek Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosundan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Yolasığmaz Ağır Ceza Mahkemelerinde görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları Bürosundan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş ise Vergi Suçları Soruşturma Bürosu ve Suç Gelirlerini Aklama Bürosundan sorumlu olacak.