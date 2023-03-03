İstanbul deprem bölgesi için seferber

İstanbul'daki belediyeler, depremlerden etkilenen bölgelerde yürüttükleri çalışmaların yanı sıra kente gelen afetzedelere de destek veriyor.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Hatay Kırıkhan'da yerel üreticiler ile işbirliği yaparak konteyner üretiyoruz. Hem nakliye sürecinde zaman/ maliyet tasarrufu yapıyor, hem de zor durumdaki yerel üreticileri ata yurtlarını terk etmemeleri için destekliyoruz" diye konuştu.Zeytinburnu Belediyesi'nce Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hizmete alınan aşevinde, günde 10 bin depremzedeye yemek servisi yapılıyor. Aşevine, deprem görev şehidi Mehmet Camlı'nın ismi verildi.Ümraniye Belediyesi, ilçeye gelen depremzede yetişkin ve çocuklara yaşadıkları zor süreci daha az hasarla atlatabilmeleri, kendilerini daha iyi hissedebilmeleri için psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı.Kahramanmaraş'ta bulunan Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeleri ve köyleri ziyaret ederek depremlerden etkilenen hayvanların tedavilerini gerçekleştiriyor. Hayvan ambulansı, 2 araç ve 3 veteriner hekim ve yardımcı personelden oluşan ekip, bölgedeki depremzede hayvanların tedavisi ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için hummalı çalışma yürütüyor.Eyüpsultan Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki kitap ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı "Kitap Kardeşliğine Sen de Katıl" kampanyası yoğun katılımla devam ediyor.