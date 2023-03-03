Haberler Yaşam Haberleri İstanbul deprem bölgesi için seferber
Giriş Tarihi: 3.3.2023

İstanbul deprem bölgesi için seferber

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul deprem bölgesi için seferber
İstanbul'daki belediyeler, depremlerden etkilenen bölgelerde yürüttükleri çalışmaların yanı sıra kente gelen afetzedelere de destek veriyor.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Hatay Kırıkhan'da yerel üreticiler ile işbirliği yaparak konteyner üretiyoruz. Hem nakliye sürecinde zaman/ maliyet tasarrufu yapıyor, hem de zor durumdaki yerel üreticileri ata yurtlarını terk etmemeleri için destekliyoruz" diye konuştu.
Zeytinburnu Belediyesi'nce Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hizmete alınan aşevinde, günde 10 bin depremzedeye yemek servisi yapılıyor. Aşevine, deprem görev şehidi Mehmet Camlı'nın ismi verildi.




Ümraniye Belediyesi, ilçeye gelen depremzede yetişkin ve çocuklara yaşadıkları zor süreci daha az hasarla atlatabilmeleri, kendilerini daha iyi hissedebilmeleri için psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı.
Kahramanmaraş'ta bulunan Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeleri ve köyleri ziyaret ederek depremlerden etkilenen hayvanların tedavilerini gerçekleştiriyor. Hayvan ambulansı, 2 araç ve 3 veteriner hekim ve yardımcı personelden oluşan ekip, bölgedeki depremzede hayvanların tedavisi ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için hummalı çalışma yürütüyor.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki kitap ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı "Kitap Kardeşliğine Sen de Katıl" kampanyası yoğun katılımla devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı koalisyon krizi! 'Uzlaştık' dediler ayrı telden çaldılar: Demirel'in o sözleri akıllara geldi...
Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!
248. saatin mucizesi Aleyna Ölmez enkaz altındaki mücadelesini anlattı: 11 gün boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı
SON DAKİKA: Bakan Kurum Adıyaman'dan duyurdu: Yarın itibarıyla başlıyoruz... Sayıyı da verdi...
SON DAKİKA: CHP'li Başkan Mustafa İduğ'dan 'Asrın Felaketi' sözleri: Kimse devletimize laf atmasın, böyle bir depreme kimse yetişemezdi!
CHP'li isimden İYİ Parti'ye olay gönderme: Besle kargayı oysun gözünü
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Tansiyon yükseliyor! Çin 29 savaş uçağı ve 4 gemi ile bölgede...
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul deprem bölgesi için seferber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA