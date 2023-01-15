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Giriş Tarihi: 15.1.2023 17:02 Son Güncelleme: 15.1.2023 17:37

İstanbul Derbisi’nde olay… Destek için geldiler; kavga ettiler

Süper Lig’de Kasımpaşa ile Karagümrük arasında oynanan maçta Kasımpaşaspor’u desteklemek için maça gelen Eyüpspor taraftarları ile Kasımpaşa taraftarları arasında tribünde kavga çıktı. Yaklaşık 25 taraftar gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul Derbisi’nde olay… Destek için geldiler; kavga ettiler

Spor Toto Süper Lig'in 19. Haftası'nda Kasımpaşa Spor Kulübü ile Karagümrük Spor Kulübü arasında İstanbul'da oynanan maçta kavga çıktı. Yaklaşık 40 Eyüpspor taraftarı, İstanbul Derbisi'nde Kasımpaşa Spor Kulübü'nü desteklemek için maça geldi.

Tribünde Kasımpaşaspor ile Eyüpspor taraftarları arasında kavga çıktı.

Kavgaya Çevik Kuvvet Polisleri hemen müdahale etti. Eyüpspor taraftarları için önce tribünde tampon bölge oluşturuldu. Kavga dakikalarca devam etti. Bazı taraftarlar stadın dışarısına çıkabilmek için demir korkuluklara tırmanmaya çalıştı.

Tribünde iki kulübün taraftarlarının arasına Çevik Kuvvet Polisleri yerleştirildi. İki kulübün taraftarı yaklaşık 25 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Derbisi’nde olay… Destek için geldiler; kavga ettiler
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