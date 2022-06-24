İstanbul elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi 24 Haziran: AYEDAŞ ve BEDAŞ ile arıza sorgula!

BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri yayımladı. Buna göre planlı veya plansız kesintiler yaşanacak. Vatandaş da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesini sorguluyor. Peki, 24 Haziran elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ ile sorgulama ekranı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.
BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKIN, BEŞKARDEŞLER, MURAT sk bölgelerinde 24/06/2022 09:00:00 - 24/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah TAŞHAN, İSTANBUL sk bölgelerinde 24/06/2022 16:00:00 - 24/06/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HEKİMOĞLU sk / TÜRKOBA mah AKIN 2, ALACA 1, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, KAFKAS, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, OKUL YOLU, ZEKİ BORA, ÇAYIRLAR sk bölgelerinde 24/06/2022 09:00:00 - 24/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NEŞELİ, 1.SERİN ÇIKMAZI, 2.ESEN, ARDIÇ, ARKIN, AVCI, AÇANGÜL, AÇIKYÜZ, BARBAROS, BARIŞ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜLZADE, GÜN, GÜZELTEPE, HAZAL, KALE, KAMER, KIRLANGIÇ, LATİFE, METİN, NARİN, NAZİK, ORBAY, RASAT, TEVFİK FİKRET, ULUĞBEY, VARİS , YENİ DUVAR, YENİ OKUL, YUNUS EMRE, ZARİF, ZORLU YOKUŞU, ZİYA GÖKALP, ÖNAL, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 24/06/2022 00:05:00 - 24/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİVANYOLU, GEDİKPAŞA CAMİİ, KATİP SİNAN, PEYKHANE, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / CANKURTARAN mah CANKURTARAN sk / EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI, EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / HOBYAR mah ANKARA, CAĞALOĞLU YOKUŞU, CEMAL NADİR, NARLIBAHÇE sk / HOCAPAŞA mah ANKARA sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, DİVANYOLU, NUR-U OSMANİYE, TÜRBEDAR, YENİÇERİLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah DOĞRAMACI, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 24/06/2022 00:00:00 - 24/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.