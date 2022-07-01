Haberler Yaşam Haberleri İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi BEDAŞ sorgula: 1 Temmuz İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 09:50 Son Güncelleme: 1.7.2022 09:50

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi BEDAŞ sorgula: 1 Temmuz İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi BEDAŞ sorgula: 1 Temmuz İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi her gün BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşılıyor. Bu yaz günlerinde klima ve buzdolabının bu kadar ihtiyaç olduğu ortamda elektrikler arıza ya da planlı şekilde kesilebiliyor. 1 Temmuz Elektrik kesintisi BEDAŞ arıza ile sorgula yapılabilir. Kesinti yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar elektrik ne zaman gelecek sorusunu yöneltiyor. İşte 1 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler!

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler 1 Temmuz açıklandı. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi arıza sorgula ile İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı bekleniyor. Avrupa ve Anadolu yakasında kesintiler merak ediliyor. BEDAŞ arıza sorgula ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler sorgula!

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

BUGÜN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARADUT, LALE, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, ÜMİT sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATA 1, AVCI, BAŞAĞA, ERCİYES 1, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KONUŞUK, KÖKSAL, MERYEM ANA, MUŞTU, MİTHATPAŞA, SINIRLI , SUATBEY, TÜRKGÜCÜ, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇIĞ, ŞEHİT GÜROL ALPAGO sk / ÇOBANÇEŞME mah DESTEK , MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI sk bölgelerinde 01/07/2022 14:00:00 - 01/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN sk bölgelerinde 01/07/2022 00:01:00 - 01/07/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 550., 551. sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 01/07/2022 09:30:00 - 01/07/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi BEDAŞ sorgula: 1 Temmuz İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?
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