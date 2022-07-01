İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi BEDAŞ sorgula: 1 Temmuz İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler 1 Temmuz açıklandı. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi arıza sorgula ile İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı bekleniyor. Avrupa ve Anadolu yakasında kesintiler merak ediliyor. BEDAŞ arıza sorgula ile İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler sorgula!