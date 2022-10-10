Haberler Yaşam Haberleri İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.10.2022 08:21

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusu, birçok vatandaşın dilinde. Sabah uyandığında elektriğin olmadığını fark eden vatandaşlar, BEDAŞ arıza sorgulama üzerinden 10 Ekim 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi hakkında araştırma yapıyor. Gün içerisinde İstanbul elektrikler saat kaçta gelecek sorusu sıkla sorulacak. İşte İstanbul elektrik kesintisi olan yerler listesi

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. 10 Ekim bugün İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi, sabah uyandığında elektriklerin olmadığını fark eden vatandaşların merak konusu. İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

BUGÜN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

KÜÇÜKÇEKMECE

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk / YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.NEŞE, 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 614., 616., 638., 639. sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÇİLİNGİR mah ANIT, DERMAN, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA ÇINAR, MERAM, MİSVAK, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1124., FERHATPAŞA sk bölgelerinde 10/10/2022 10:00:00 - 10/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CUMHURİYET, YILDIRIM BEYAZIT, ŞELALE sk bölgelerinde 10/10/2022 12:00:00 - 10/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

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İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı
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