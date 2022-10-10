İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. 10 Ekim bugün İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi, sabah uyandığında elektriklerin olmadığını fark eden vatandaşların merak konusu. İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabı
BEDAŞ TELEFON NUMARASI
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.
BUGÜN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER
KÜÇÜKÇEKMECE
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk / YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.NEŞE, 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 614., 616., 638., 639. sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ARNAVUTKÖY
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÇİLİNGİR mah ANIT, DERMAN, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA ÇINAR, MERAM, MİSVAK, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1124., FERHATPAŞA sk bölgelerinde 10/10/2022 10:00:00 - 10/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CUMHURİYET, YILDIRIM BEYAZIT, ŞELALE sk bölgelerinde 10/10/2022 12:00:00 - 10/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA
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