İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 614., 616., 638., 639. sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÇİLİNGİR mah ANIT, DERMAN, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA ÇINAR, MERAM, MİSVAK, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 10/10/2022 09:00:00 - 10/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.