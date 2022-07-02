İstanbul Emniyet İstihbarat Müdürü’ne yeni görev

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Batıdan Batıya ve şark atamaları açıklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 5'i Emniyet Amiri ve 16'sı Emniyet Müdürü olmak üzere toplamda 21 rütbelinin ataması yapıldı. İstanbul'da iki yıldır başarıyla görev yapan ve çalışmalarıyla terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar başta olmak üzere çok önemli operasyonlara imza atılmasında büyük katkısı bulunan İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Varol, İstihbarat Daire Başkanlığı'na atandı. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcıları Ercan Özmen Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Belma Arslan ise İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne atandı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü Selma Gençkaya'nın tayini de Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne çıktı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Katipoğlu Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'na, İzzet Özdemir Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'na, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü Mustafa Demir Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Yüksel Baysal Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na, Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Emniyet Müdürü Burak Bodur Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'na, Emniyet Müdürü Emrah Yıldırım Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İdris Kaya Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Serin Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Emniyet Müdürü Hasan Tahsin Mutaf Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Emniyet Amirleri Hakkı Akgün Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ali Savran Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Abdullah Aslan Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Melih Yeğin Iğdır İle Emniyet Müdürlüğü'ne, Zinnur Özten ise Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Emniyet Müdürleri Hakan Korkmaz, Hakan Öztürk ve Yusuf Erkan'ın da aralarında olduğu toplamda dokuz Emniyet Müdürü atandı.