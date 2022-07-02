Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Emniyet İstihbarat Müdürü’ne yeni görev
Giriş Tarihi: 2.7.2022 14:14

İstanbul Emniyet İstihbarat Müdürü’ne yeni görev

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul Emniyet İstihbarat Müdürü’ne yeni görev

EGM tarafından şark atamaları açıklandı. İstanbul’dan 21 rütbelinin tayini çıktı. İstanbul’da iki yıldır başarıyla görev yapan ve çalışmalarıyla terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar başta olmak üzere çok önemli operasyonlara imza atılmasında büyük katkısı bulunan İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Varol, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Batıdan Batıya ve şark atamaları açıklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 5'i Emniyet Amiri ve 16'sı Emniyet Müdürü olmak üzere toplamda 21 rütbelinin ataması yapıldı. İstanbul'da iki yıldır başarıyla görev yapan ve çalışmalarıyla terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar başta olmak üzere çok önemli operasyonlara imza atılmasında büyük katkısı bulunan İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Varol, İstihbarat Daire Başkanlığı'na atandı. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcıları Ercan Özmen Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Belma Arslan ise İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne atandı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü Selma Gençkaya'nın tayini de Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne çıktı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Katipoğlu Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'na, İzzet Özdemir Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'na, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü Mustafa Demir Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Yüksel Baysal Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na, Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Emniyet Müdürü Burak Bodur Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'na, Emniyet Müdürü Emrah Yıldırım Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İdris Kaya Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Serin Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Emniyet Müdürü Hasan Tahsin Mutaf Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Emniyet Amirleri Hakkı Akgün Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Ali Savran Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Abdullah Aslan Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Melih Yeğin Iğdır İle Emniyet Müdürlüğü'ne, Zinnur Özten ise Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Emniyet Müdürleri Hakan Korkmaz, Hakan Öztürk ve Yusuf Erkan'ın da aralarında olduğu toplamda dokuz Emniyet Müdürü atandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR! || Memur maaş zammı 2022 ne kadar oldu, kaç TL olacak? İşte enflasyon farkıyla yeni maaşlar!
SON DAKİKA: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödemeleri başladı: Bakanlık açıkladı: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Sigaraya zam mı geldi? - 2022 Temmuz Sigara zammı sonrası yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Philip Morris, BAT ve JTİ Güncel sigara fiyatları
Asgari ücret zammında son dakika: Temmuz zammı ile yeni asgari ücret ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret zam oranını müjdeledi!
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ: 2 Temmuz 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
Emekli zammı 2022 son dakika haberi: SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Ankara'da sel felaketi! Ölüm Buse Nur'u bodrumda yakaladı: Boğuluyorum, yardım edin
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı hesaplandı! Kazanç yüzde 43'ü aştı: Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar olacak?
SON DAKİKA | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekli ikramiyesi ödemeleri bugün başlayacak
Yine aynı senaryo, başrolde 'HEKİMSEN' var! Şanlıurfa'da aslında ne yaşandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Emniyet İstihbarat Müdürü’ne yeni görev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA