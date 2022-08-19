Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bakırköy'de 'Şok uygulama'
Giriş Tarihi: 19.8.2022 13:52 Son Güncelleme: 19.8.2022 14:21

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bakırköy'de 'Şok uygulama'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy'de dün gece halkın huzur ve güvenliğine yönelik drone destekli 'Şok operasyon' gerçekleştirildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Bakırköy’de ’Şok uygulama’

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Önleyici Hizmetler Şube, Özel Hakaret Şube, Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin katıldığı operasyonda, narkotik ve asayiş suçlarının önlenmesi, torbacı-sokak satıcısı şahısların yakalanması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bin 115 şahıs, 144 motosiklet, 410 araç sorgulanırken 43 işyeri denetlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bakırköy'de 'Şok uygulama' | Video

32 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
'Şok operasyon' kapsamında 9 şahıs hakkında idari yaptırım uygulanırken, 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin kesintisiz devam edeceği aktarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİLSEM sonuçları için gözler MEB duyurusunda! 2022 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
Eskişehir'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor: Tam 20 bin ons...
Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar listesi 1-16 || 18 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, yedeklerde kim var?
SON DAKİKA: Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
HESAPLARDA! Evde bakım maaşı yatan iller 19 Ağustos 2022: SMS ve e devlet ile Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
Kaçan teröristler sığınma için Yunanistan’a yalvardı! Aralarında FETÖ ve PKK'nın önemli isimleri de var
SON DAKİKA: CHP’nin fişleme kâtibi Engin Özkoç
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bakırköy'de 'Şok uygulama'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA