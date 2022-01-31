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Giriş Tarihi: 31.1.2022 18:37 Son Güncelleme: 31.1.2022 22:25

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Kürtçe müzik açıklaması: Konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz

DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Kürtçe müzik açıklaması: Konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi'nde müzik yapan kişilerle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Uygulama nedeniyle Kürtçe’nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada tartışılan konuya ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu.

Yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde müzik yapan kişilerin engellendiğine yönelik iddialarla ilgili olarak; Müzik yapılırken oluşan kalabalığın güzergâhta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine mani olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır.

İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edilmiş; ancak sonradan belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır.

'KÜRTÇE'NİN YASAK OLDUĞUNA İLİŞKİN ALGININ OLUŞTURULMASINI ESEFLE KARŞILIYORUZ'

Uygulama nedeniyle Kürtçe'nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Kürtçe müzik açıklaması: Konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz
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