İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Kürtçe müzik açıklaması: Konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medyada tartışılan konuya ilişkin yazılı açıklamalarda bulundu.

Yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde müzik yapan kişilerin engellendiğine yönelik iddialarla ilgili olarak; Müzik yapılırken oluşan kalabalığın güzergâhta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine mani olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır.