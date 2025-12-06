İstanbul Emniyeti kararlılıkla yola devam ediyor: 365 gün 24 saat nöbetteyiz

İstanbul polisi, suç örgütü ve terör örgütlerine göz açtırmadı. 7 gün 24 saat sahada olan ekipler, mega kentin huzur ve güvenliğini sağladı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, görevi başındaki ilk yılını başarılı ve kararlı operasyonlarla tamamladı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü Sosyal Medya Bürosu Polisleri tarafından bir yıllık başarılı sürecin anlatıldığı özel bir video klip hazırlandı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar'ın koordinesinde titizlikle hazırlanan 1.5 dakikalık video klipte İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İstanbul Emniyeti'nin farklı birimlerinden polislerin çalışmalarına yer verildi. Klipte kararlılık vurgusu yapıldı.
Video klipte İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın vurgu yaptığı "Fedakarlıklarıyla bizlere yol gösteren kahramanlarımızdan aldığımız cesaretle" cümlesiyle aziz şehitlerimiz de unutulmadı. FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin hedefinde olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız video klipteki konuşmasında suç örgütleri ve terör örgütleri başta olmak üzere suçla mücadelede kararlı ve cesur konuşmasıyla suça adeta gözdağı verdi.
"HER OPERASYON KARARLILIĞIMIZIN GÖSTERGESİ"
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız konuşmasında "Biz bu kutsal göreve "İstanbul'un huzuru" anlayışıyla başladık. Bu şehir; ecdadın emaneti, bir milletin kalbidir. Her taşı, her sokağı bir destanın izidir. O emaneti korumak için yola çıktık. Karanlığa meydan okuduk. Gençlerimizin gözlerinde umudu ve istikbali koruduk. Siber Vatan'da suçun dijital izlerini sürdük, yasa dışı kazanca, dolandırıcılığa, siber tehditlere izin vermedik. Uçsuz bucaksız semayı insansız hava araçlarıyla çevirdik. Havadan denetledik, karadan müdahale ettik.
Her operasyon kararlılığımızın göstergesidir. Organize suç çetelerine ve şehir eşkıyalarına geçit vermedik. Trafikte, asayişte, her caddede ve her sokakta huzuru sağlamak için görevdeydik. Fedakarlıklarıyla bizlere yol gösteren kahramanlarımızdan aldığımız cesaretle; 365 gün 24 saat nöbetteyiz. Bu şehir bizim şehrimiz. Biz İstanbul'un emniyetiyiz. Tüm çalışmalarımızı İstanbul'un huzuru için gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.