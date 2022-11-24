İstanbul Emniyetinden ’Daltonlar’ operasyonu: Örgütün iki tetikçisi yakalandı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Barış B.'nin liderliğindeki suç örgütünün tetikçiliğini yapan ve "DALTONLAR" isimli grup üyelerinden olduğu belirlenen F.Ç. isimli kişiyi yakaladı. Beşiktaş İlçesi E-5 Kuzey Köprü Çıkışı'nda bir uzun namlulu tüfek ve bir ruhsatsız tabanca ile gözaltına alınan F.Ç.'nin ardından yine "DALTONLAR" grubu üyelerinden A.A. da Bayrampaşa İlçesi'ndeki ikametinde yakalandı. Adreste yapılan aramalarda bir adet uzun namlulu tüfek, üç adet ruhsatsız tabanca, 15 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında örgüt üyelerinden toplamda iki adet uzun namlulu tüfek, dört adet ruhsatsız tabanca, 15 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtildi. İki tetikçi de tutuklandı.