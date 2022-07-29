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Giriş Tarihi: 29.7.2022 16:35 Son Güncelleme: 29.7.2022 16:37

İstanbul Emniyeti'nden dikkat çeken çalışma! Cuma namazında UYUMA mesajı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyarıcı Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği, Çekmeköy Taşdelen'deki bir camide uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Bir polis memuru cami minberinde kürsüye çıkarak cemaate seslendi. Polisler namaz çıkışında ise emniyetin UYUMA Projesi'ne ilişkin broşür dağıttı.

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
İstanbul Emniyeti’nden dikkat çeken çalışma! Cuma namazında UYUMA mesajı

Çekmeköy, Taşdelen Hacı Yusuf Cebir Camii'nde cuma namazı için toplanan cemaate hitap eden polis memuru, uyuşturucu maddenin yıkıcı etkisine yönelik uyarılarla dolu bir konuşma gerçekleştirdi. Uyuşturucuya başlama nedenleri ve bağımlılık döngüsü ışığında, bağımlı kişinin neden olacağı kötülükler aktarıldı.

Uyuşturucu madde finansmanının uluslararası suç örgütleri ve terör örgütleri başlığı altında ise, terör örgütü PKK'nın uyuşuturucu satışındaki etkinliğine de yer verilen konuşmada, terör örgütünün yıllık 1,5 milyar doları bulan gelir kaynağına sahip olduğu ve bu kaynağın Türkiye'ye karşı terörde kullanıldığına dikkat çekildi.

Camideki konuşmada, İçişleri Bakanlığı'nın UYUMA adlı projesine ilişkin bilgilendirme de yapıldı. Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması'nın (UYUMA) nasıl kullanılacağını anlatan polisler, "Karşılaştığınız uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirin" dedi. Uygulamanın yüksek güvenli olduğunun altını çizen polisler, vatandaşlardan tanık oldukları uyuşturucu ile ilgili tüm ihbarları hiçbir endişe taşımadan mesaj, video ve fotoğraflarla uygulama aracılığıyla emniyete bildirebileceklerini anlattı.

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İstanbul Emniyeti'nden dikkat çeken çalışma! Cuma namazında UYUMA mesajı
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