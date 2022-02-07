İstanbul emniyetinden "lüks otomobil" kaçakçılarına operasyon! 21 milyonluk vurgun

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri yurt dışından getirdiği araçları sahte belgelerle noter tescili yaptırarak piyasa süren şebekeye ilişkin inceleme başlattı. Zanlıların lüks otomobiller için sahte belgeler düzenlediği, Türkiye'de kayıtlı araçların şase ve motor bilgilerini kullanarak change hale getirdiğini belirlendi.
Kaçakçılık Şube ekipleri Almanya, Yunanistan ve İsveç'te İnterpol tarafından çalıntı kaydı olan 4 aracın şase numarasında birkaç değişiklik yapılarak sahte ithalat faturasıyla yeni araç olarak tasdik edildiğini belirledi.