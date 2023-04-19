İstanbul Emniyeti’ne birincilik ödülü! Hedef çocuklar ve gençler…

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilin emniyet müdürlüğünde uygulanan 2022 ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) Projeleri arasında İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün "Yarına Bir Adım Da Bizimle At Projesi" birincilik ödülüne layık görüldü. Birincilik ödülü Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen programla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Kıymet Arslan'a verildi. Birincilik alan proje; suçlardan olumsuz etkilenme ihtimalleri olan, ekonomik düzeyi düşük, sosyal faaliyetlere katılma imkanı olmayan çocuklara, ayrıca şehit ve gazi yakını olan çocuklar ile gençlere yönelik uygulandı.

"RESİM VE ŞİİR YARIŞMASI" DÜZENLENDİ

Proje kapsamında İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortak bazı faaliyetler gerçekleştirildi. Ana hedef gruplarından birisini oluşturan özel (Engelli) öğrencilere eğitim veren Üsküdar, Şişli, Sultangazi ve Bahçelievler İlçeleri'ndeki okullar ile işbirliği yapılarak farklı alanlarda toplamda 425 özel çocuğun katılımıyla "Meslek Edindirme Kursları" yapıldı. 01 Aralık 2022 tarihinde özel öğrenciler eğitim aldıkları branşları Rol Model Etkinliği'nde sergiledi ve katılımcılara hediyeler takdim edildi. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan çalışma ile 13 farklı branşta 05-16 yaş grubunda toplam 710 çocuğa 40 saat "Lisans Edindirme" eğitimi verildi. Çocuk ve gençlerden 226'sı "Lisans Belgesi" almaya hak kazandı ve lisansları kendilerine takdim edildi. Bin öğrencinin katılımıyla "Polis ve Engelliler" konulu resim ve şiir yarışması düzenlendi. Birincilere bluetooth kulaklık, ikincilere spor ayakkabı, üçüncülere ise kol saati hediye edildi. 200 çocuk ve gencin katılımıyla fidan dikimi yapıldı ve katılımcılara "Fidan Dikim Sertifikası" verildi.

GÜVENLİ İNTERNET VE TRAFİK EĞİTİMİ…

Toplamda 17 bin 685 kişiye ulaşılan söz konusu proje kapsamında 200 çocuk ve gencin katılımı ile Dolmabahçe Sarayı, Rahmi Koç Müzesi, Tuzla Aslanpark ve Timsah Park gezileri düzenlendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında 100 özel (Engelli) öğrenci ve 100 ilkokul öğrencisi ile birlikte duvar boyama etkinliği de yapıldı. İlkokul-Ortaokul-Lise ve Anaokulu Öğrencileri'ne okullarında Güvenli İnternet Kullanımı, Uygulamalı Trafik Bilgisi, 112 Acil İmdat Hattı ve Genel Güvenlik Kuralları ile ilgili bilgilendirme eğitimleri verildi. Ayrıca 20-26 Mart 2023 tarihleri arasında "Down Sendromu Farkındalık Günü'nü" kapsayacak bir şekilde özel öğrencilerin eserleri "Özel Eller, Büyük İşler Sergisi" kapsamında Beşiktaş Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergilendi. Sergiye çok sayıda protokol üyesi, tanınmış isimler ve vatandaşlar katıldı.