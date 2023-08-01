İstanbul Esenler’de hırsızlar rota değiştirdi: İşte yeni hedefleri!

"HIRSIZLAR İNTERNET KABLOLARIMIZI ÇALIYOR"

Mahalle sakinlerinden Yasin Kıpramaz ise, "Sorundan en çok etkilenen vatandaşlardan birisi de benim. Hırsızlar internet kablolarımızı çalıyor. 7 gündür hiçbir hizmet alamıyoruz. Aradığımız halde hiçkimse ilgilenmiyor. Mahallemizde kentsel dönüşüm başladı. Kentsel dönüşümden dolayı hırsızlar buraya dolmaya başladı. Bütün kablolara asılmaya başladılar. Bunun için defalarca aramamıza rağmen kimse ilgilenmiyor. Gece saatlerinde çalınıyor, çok kalabalıklarmış. Kardeşim şuan LGS'ye çalışıyor, sınavlarına çalışamıyor açıkçası bu durumda biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. 150 dairede şuan internet kesintisi var. Gece saatlerinde olduğu için bir bağırma sesi geldi ama tabii herkes camlara çıkınca kabloları sırtlarına alıp kaçmaya başlamışlar" dedi.

"DEVLETİN ÖNLEM ALMASI LAZIM YETİŞEMİYORUZ"

Esnaf Nurettin Bozkurt, "Ben burada çalışıyordum, müşterim vardı. Onunla ilgilenirken bir baktım kabloları kopartıyorlar. Çıktım, yetişmeye çalıştım ama ara sokaktan kaçtılar, yetişemedim. Hırsızlık çoğaldı, inanın ki artık arkamızı dönemiyoruz, kendi malımıza sahip çıkamıyoruz. Devletin belediyenin önlem alması lazım, yetişemiyoruz. Gece gündüz hiç fark etmiyor ki. Yatmamız yok, uykumuz yok. Adam burada binanın su saatini çalıp götürmüşler. Yani biz artık evlerimizden de korkuyoruz" ifadelerini kullandı.