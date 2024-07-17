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Giriş Tarihi: 17.7.2024 10:00

İstanbul Esenler'de yüksek ses kavgası: Kurşunlar havada uçuştu!

İstanbul Esenler’de arabada yüksek sesle müzik dinleyen grubu bir şahıs uyarınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönerken, grubu uyaran genç isabet eden kurşunla yaralandı.

İHA
İstanbul Esenler’de yüksek ses kavgası: Kurşunlar havada uçuştu!

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenler'de bulunan İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasının işyerinde çalışan şahıs otomobil yıkarken, arabada yüksek sesle müzik dinleyen bir grup yanına yaklaştı.

İşyeri sahibinin oğlu, müziği kısmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen grup, "sen bekle" diyerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra silahla geri dönen grup ile işyeri sahibinin oğlu arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucunda dükkan sahibinin oğlu yaralanırken, saldırganlar araçlarına binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırılırken çevredeki araçlara da mermi isabet etti. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul Esenler'de yüksek ses kavgası: Kurşunlar havada uçuştu!
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