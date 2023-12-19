İstanbul Esenyurt’ta dehşet: Boşanmak isteyen koca darbedildi araçları tarandı!

"OĞLUMUN BAŞINA SİLAH DAYAYIP DARBETTİLER"

Yaşananları anlatan baba Halit Yıldız, "Oğlum Levent Yıldız ve Bahar A. evlendiler. Onlara Esenyurt'tan bir daire satın aldım. Oğlum sonra Çerkezköy'e taşınmak istedi. Evini buradan sattık, Çerkezköy'e gitti. Buradaki daire oğlumun adınaydı. Çerkezköy'e gittiği zaman oğlum daireyi eşinin üstüne yaptı. Bir sene sonra bunlar anlaşamadı. Oğlum boşanmak istedi. Sonra mahkemeye başvurduk. Boşanma aşamasına geldi. Sonra duyduk ki eşi, daireyi kız kardeşe satmış. Sonra bunun ağabeyi beni tehdit etti. Ses kayıtları mevcuttur, 'Oğlunu öldüreceğim, yaşatmayacağım' dedi. Defalarca beni aradı. Tehdit etti oğlumu. Ayrıca annesi defalarca telefonda bana hakaretler etti. Ben dedim kötülükle olmaz bu iş. Devlet ve kanun var. Bunlara defalarca söyledim. Bir oğlumda boşanma yok. Herkes evlenir ve boşanabilir. Buna devlet karar verir" diye konuştu.

Oğlunun bir markette gece vardiyasında çalıştığını belirten Yıldız, "Oğlum işten gelirken kapının önünde silahlı 4 kişi karşılıyor. Esenkent tarafında bir yere götürüyorlar. Orada çocuğumu 4 kişi darbediyor. Oğlumu ölesiye dövüyorlar. 'Bu öldü hadi gidelim' diyorlar. Oğlum o şekilde kalkıyor. Telefonunu suyun içinden alıyor. Orada bir şantiyede polisi arıyor. Şantiye şefi, oğlumu alıp hastaneye götürmüş" dedi.