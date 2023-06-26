Haberler Yaşam Haberleri Teröristbaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.6.2023 17:51 Son Güncelleme: 26.6.2023 17:54

Teröristbaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in İstanbul Esenyurt’ta yakalanan yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Teröristbaşı Fethullah Gülen’in yeğeni tutuklandı

Operasyon; İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerinin ardından düzenlendi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi Mustafa Ç., İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak Holding'e bağlı şirketlerde (Işık Yayıncılık) editör olarak çalıştığı, Asya Katılım Bankası'na destek verdiği, fonlama yaptığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir sendikada üyeliği bulunduğu ve FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile irtibatı olduğu ifade edilen Asiye Gülen'in yakalandığı adreste "F" serisi bir dolar, 16 bin 710 dolar, sekiz cep telefonu, 12 sim kart, iki dizüstü bilgisayar, çok sayıda harici bellek, DVD, harici disk ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi.

İkili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Yunanistan’da seçimi Miçotakis kazandı!
Prigojin, Putin’i nasıl ikna etti?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike
PKK’nın üssü haline geldiler! İsviçre’de skandal göründü! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni: Çocukları da alet ettiler…
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
Barcelona, İlkay Gündoğan transferini resmen açıkladı
CHP'li Soyer’den bu kadar da olmaz dedirten açıklama! Sivrisinek ve pis koku 'trol saldırısı' imiş
ARKADAŞINA GÖNDER
Teröristbaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA