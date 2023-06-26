Teröristbaşı Fethullah Gülen’in yeğeni tutuklandı

Operasyon; İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerinin ardından düzenlendi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi Mustafa Ç., İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak Holding'e bağlı şirketlerde (Işık Yayıncılık) editör olarak çalıştığı, Asya Katılım Bankası'na destek verdiği, fonlama yaptığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir sendikada üyeliği bulunduğu ve FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile irtibatı olduğu ifade edilen Asiye Gülen'in yakalandığı adreste "F" serisi bir dolar, 16 bin 710 dolar, sekiz cep telefonu, 12 sim kart, iki dizüstü bilgisayar, çok sayıda harici bellek, DVD, harici disk ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi.

İkili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.