Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Eskişehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Hızlı Trenle Eskişehir İstanbul Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 14:48 Son Güncelleme: 2.10.2022 14:50

İstanbul Eskişehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Hızlı Trenle Eskişehir İstanbul Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

İstanbul Eskişehir arası kaç km yol olduğu sıkça merak edilmektedir, çünkü bu iki büyük şehir arasında hayli fazla yolculuklarda yapılmaktadır. Eskişehir İstanbul arasında yola çıkacak olan bireyler ‘Eskişehir İstanbul kaç km? İstanbul Eskişehir arası kaç saat?’ sorularının cevaplarını araştırmaktadır. Bizlerde bu içeriğimizde bu soruların yanıtlarını detaylıca yanıtladık.

İstanbul Eskişehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Hızlı Trenle Eskişehir İstanbul Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Birisi Marmara birisi İç Anadolu Bölgesinde yer alan şehirler olan İstanbul ve Eskişehir'in arasında yolculuk yapmak için birden fazla alternatif mevcuttur. Özel araç, hızlı tren, otobüs gibi ulaşım tercihlerinden herhangi birisi bile bu iki şehir arasında gidiş geliş yapmak mümkün. Peki, İstanbul Eskişehir arası kaç kilometre? İşte ayrıntılı yanıtlar...

Özel Araçla Eskişehir İstanbul Arası Kaç Km Ve Kaç Saat?

Özel araçla yolculuk, ülkemizde sıklıkla tercih edilen ulaşım vasıtalardan birisidir. Eskişehir ve İstanbul arasındaki karayolları da özel araçla yolculuk yapmaya oldukça elverişlidir ki halı hazırda iki şehrin arasında epey yoğun bir gidiş geliş trafiği mevcuttur. Özel araçla İstanbul Eskişehir arası yaklaşık 3 saat sürmekte, 3 kilometre yol kat edilmektedir.

Otobüsle Eskişehir İstanbul Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Ülkemizde diğer bir yaygın şehirlerarası ulaşım vasıtalardan birisi de otobüslerdir. Eskişehir İstanbul arasında sıklıkla sefer yapan pek çok firma mevcuttur. İstanbul'dan Eskişehir'e ya da tam tersi Eskişehir'den İstanbul'a otobüsle yolculuk yapacak olanlar yaklaşık olarak 4 saat kadar yolculuk yapmakta, iki şehir arasında mesafe otobüsle 372 kilometreyi bulmaktadır.

Hızlı Trenle İstanbul Eskişehir Arası Kaç Km Ve Kaç Saat?

Günümüzün en modern ulaşım vasıtalardan birisi olan hızlı tren, ülkemizde de pek çok şehir arasında hatları olan ve oldukça rağbet gören bir vasıta yoludur. Ne mutlu ki İstanbul Eskişehir arasında da yüksek hızlı tren hattı bulunmaktadır. İstanbul arasındaki arası mesafe hızlı tren ile 300 kilometre, yolculuk süresi ise yaklaşık olarak 2 buçuk saattir.

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İstanbul Eskişehir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Hızlı Trenle Eskişehir İstanbul Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?
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