İstanbul-Eyüpsultan’da dehşet: Faslı çifti 4 gün boyunca elleri ve aykları bağlı halde fidye için rehin tuttular!

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, kaçan şüphelilerden Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, mağdur çifte ait 3 cep telefonu bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, kaçırma olayına karıştığı değerlendirilen diğer kişilerin kimliklerini belirlemek için çok yönlü bir soruşturma yürütüyor. Faslı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu ve ülkelerine dönmek istedikleri öğrenildi.