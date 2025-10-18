İstanbul-Eyüpsultan’da dehşet: Faslı çifti 4 gün boyunca elleri ve aykları bağlı halde fidye için rehin tuttular!

Olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki inşaat halindeki bir binanın penceresine çıkan kadın, Arapça bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Panik içinde pencereden atlayan kadını gören vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi.
İNŞAAT HALİNDEKİ BİNADA REHİNE DRAMI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, binanın birinci katından atlayarak hafif şekilde yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kadının Fas uyruklu A.H. (30) olduğu öğrenildi.
ELLERİNDEN VE AYAKLARINDAN BAĞLI BULUNDU
Kadının ifadesi üzerine binaya giren polis, nişanlısı H.R. (29)'yi bir odada elleri ve ayakları bağlı şekilde buldu. Kurtarılan çift, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, inşaatta yapılan aramalarda 4 cep telefonu, bir kama (bıçak) ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
18 BİN DOLAR FİDYE İSTEMİŞLER
Polis merkezinde ifade veren Faslı çift, İstanbul'a turist olarak geldiklerini ve kendilerini Afganistan uyruklu kişilerin kaçırdığını anlattı. Çift, 4 gün boyunca bağlanarak rehin tutulduklarını ve şüphelilerin ailelerinden 18 bin dolar fidye istediklerini söyledi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, kaçan şüphelilerden Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, mağdur çifte ait 3 cep telefonu bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, kaçırma olayına karıştığı değerlendirilen diğer kişilerin kimliklerini belirlemek için çok yönlü bir soruşturma yürütüyor. Faslı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu ve ülkelerine dönmek istedikleri öğrenildi.